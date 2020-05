Arturo Vidal dice no al ritorno alla Juve. Il centrocampista cileno è stato offerto ai bianconeri nell'ambito dello scambio per Miralem Pjanic. L'ex Juve, intervenuto sulla sua pagina Instagram spiega: "Sono molto felice e a mio agio a Barcellona, ovviamente voglio continuare qui. Ora sono più preparato che mai. Sono felice, c'è un buon gruppo e ho grandi amici nello spogliatoio". Anche i bianconeri, tuttavia, non sono per niente convinti di scambiare Vidal con Pjanic. Anzi. La trattativa con il Barcellona andrà in porto solo nel caso in cui venga inserito nell'affare Arthur.