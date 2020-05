Tutto deciso per Paul Pogba. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha deciso di sacrificare tre big della propria rosa per riuscire ad arrivare al centrocampista francese, grande sogno di mercato per la prossima stagione. I giocatori che Paratici è pronto a sacrificare sono Douglas Costa, Federico Bernardeschi ed Adrien Rabiot. Tre big, sulla carta, anche se nessuno di loro ha convinto al 100% in bianconero.