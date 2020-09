1









Secondo quanto riporta Sky Sport, l'obiettivo della Juventus Edinson Cavani sta trattando il suo trasferimento all'Atletico Madrid. I Colchoneros sono da sempre la prima scelta per l'attaccante sudamericano che si è svincolato dal PSG lo scorso giugno. Il fratello-agente dell'uruguaiano si trova in queste ore a Madrid per trattare con la squadra del Cholo Simeone. La Juve è sullo sfondo ma sembra che l'obiettivo Cavani sia destinato a sfumare.