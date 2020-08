Edin Dzeko si avvicina alla Juve. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera "Edin, carattere particolare, non direbbe no a questa avventura. L’accordo tra la Juve e il giocatore non è definito nel dettaglio, ma quasi: contratto biennale, ingaggio appena più alto dell’attuale. E anche l’intesa tra i bianconeri e la Roma, club amici, si troverà: la richiesta è 15 milioni, l’offerta 10, ci si incontrerà a metà strada".