Secondo quanto riporta Sky Sport Cristiano Ronaldo e la Juventus hanno intenzione di continuare assieme la propria storia. Il contratto del portoghese scade nel 2022 e CR7 non ha intenzione di abbandonare prima la nave. Neanche le recenti vicissitudini dovute al coronavirus hanno incrinato le convinzioni di Ronaldo che attualmente si trova in Portogallo assieme alla famiglia. Ancora deve programmare il ritorno a Torino, di certo non vuole andar via dalla città in maniera definitiva.