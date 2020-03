Non c'è solo Paul Pogba sul tavolo. I discorsi di mercato tra Mino Raiola e la Juventus coinvolgono altri due talentini che fanno parte della scuderia del potente procuratore. Si tratta di Donyell Malen e Ryan Gravenberch, rispettivamente attaccante e centrocampista in forza a Psv e Ajax. La Juve li studia, Raiola li propone. Colpi in prospettiva ma che potrebbero già essere inseriti nella rosa della prima squadra bianconera, i loro nomi circolano in orbita Juve da un po' di tempo, grazie a Raiola possono arrivare in bianconero.