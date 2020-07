1









Il gol contro il Milan può essere un importante punto di partenza per Adrien Rabiot alla Juventus. Come scrive Tuttosport, "Il Duca triste e ribelle pian piano ha lasciato posto al Duca rigenerato con la speranza che la parabola ascendente sia soltanto all'inizio. E del resto la concorrenza è sempre un ottimo stimolo per mettere in competizione i giocatori affinché diano il meglio di loro. Rabiot ha un contratto fino al 2023, guadagna 7 milioni a stagione ed è arrivato alla Juventus a parametro zero: il mercato è sempre un'incognita ma con le ultime prestazioni l'ex PSG potrebbe essersi giocato anche la riconferma".