C'è anche il nome di Paul Pogba nel taccuino della Juventus che però deve far quadrare i conti prima di acquistare il centrocampista francese che come scrive Tuttosport è attirato da un ritorno in bianconero. Il ritorno è possibile ma ad una condizione: la Juve deve prima portare a termine una cessione top, da almeno 100 milioni di euro, e in questo senso il nome più gettonato è quello di Paulo Dybala che può anche essere scambiato con il centrocampista francese. Insomma, il ritorno a casa di Paul è possibile. Ma ad una condizione.