Daniele Rugani può restare alla Juventus nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano dal club bianconero in estate. Il centrale toscano ha un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2024 e secondo quanto riporta Tuttosport, la società lo ritiene ancora affidabile e per questo potrebbe decidere di confermarlo anche alla luce delle possibili scelte del nuovo allenatore bianconero che partirà dal 4-3-3 ma ha in mente anche una Juve con la difesa a tre. Rugani sarebbe quindi il quinto centrale ed il partente in difesa sarebbe in questo caso il rientrante Romero.