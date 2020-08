2









O un super rinnovo o una super cessione. Come scrive Sportmediaset, il caso Dybala scuote la Juve. L'argentino, infatti, avrebbe chiesto uno stipendio da ben 20 milioni a stagione, cifra che non può essere accettata dalla Juventus. "A questo punto - si legge - l'addio sembra l'unica soluzione, anche perché, senza rinnovo e con un contratto in scadenza nel 2022, la Juve rischierebbe di non riuscire a garantirsi una cifra adeguata per la cessione del campione argentino. L'unica società seriamente interessata sembra essere il Real che, come già scritto su questo sito nei giorni scorsi, vorrebbe inserire Isco nella trattativa".