Secondo quanto riporta Tuttosport, Fabio Paratici e Jorge Mendes hanno avuto un nuovo contatto nelle ultime ore per parlare del futuro di Raul Jimenez, attaccante dei Wolves che Pirlo vedrebbe benissimo a fianco di Cristiano Ronaldo. C'è però il problema del prezzo visto che il club inglese valuta l'ariete almeno 80 milioni di euro, decisamente troppi per le casse bianconere e infatti restano vive anche le altre opzioni come Milik, Lacazette e Dzeko, low cost rispetto agli altri ma con una carta d'identità decisamente più ingiallita.