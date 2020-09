Sono ore caldissime per il futuro di Arek Milik. L’agente del polacco, David Pantak, si è recato a Trigoria, centro sportivo della Roma, per limare gli ultimi dettagli per il suo trasferimento in giallorosso. Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, una volta espletate le ultime pratiche, l’attaccante ex Ajax potrebbe diventare un nuovo giocatore della Roma già entro questa sera. A quel punto Edin Dzeko sarebbe libero di volare verso Torino, dove la Juventus lo aspetta da tempo.