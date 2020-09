Mattia De Sciglio è uno dei possibili partenti per la Juve in questa sessione di calciomercato. La Juve ha deciso il futuro del terzino che lascerà Torino in caso di offerta adeguata anche perché l'ex Milan ha un basso impatto a bilancio e la sua cessione garantirebbe una plusvalenza praticamente certa. In caso di partenza di De Sciglio sarebbe già pronto, in casa, il sostituto. Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari. L'obiettivo principale di mercato in caso di cessione di un terzino era Bellerin che però è vicino al PSG.