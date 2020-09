Mattia De Sciglio è vicino all'addio alla Juve. Il terzino ex Milan può finire alla Roma in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Trattativa spedita e ancora in corso tra Juve e Roma ma ormai in fase di definizione. In caso di partenza di De Sciglio, però, la Juve potrebbe non tornare sul mercato visto che Pirlo avrà bisogno di 5 centrali in lista Champions. Possibile quindi che i bianconeri restino con questa batteria di terzini anche perché uno degli obiettivi di Paratici, Dest (Ajax) viene dato il orbita Barcellona da Mundo Deportivo.