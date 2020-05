Secondo quanto riporta Sport, giornale catalano, il Barcellona ha chiesto informazioni alla Juventus su Matthijs de Ligt. Il centrale olandese era stato cercato dai blaugrana già la scorsa estate ma MDL decise di non seguire le orme dell'amico ed ex compagno di squadra Frankie de Jong decidendo di trasferirsi in bianconero per oltre 75 milioni di euro. Una ferita ancora mai rimarginata dai pressi del Nou Camp con il Barcellona che continua a sondare il terreno anche se Paratici è inamovibile: De Ligt non si muove.