Neanche il tempo di definire chiusa una sessione di mercato che si pensa già alla prossima. Anche perché alla prossima mancano solo tre mesi, 12 settimane per assistere a nuovi trasferimenti. E la Juventus è giù all’opera per programmare al meglio il futuro e regalare a Pirlo nuovi innesti. Come riporta Telelombardia, Il CFO bianconeri Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino tre giocatori di primissimo livello: David Alaba, Mesut Ozil e Angel Di Maria.