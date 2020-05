Il futuro di Adrien Rabiot non sarà alla Juventus. Il portale spagnolo Fichajes.net conferma quanto avete letto qui su Ilbianconero.com in questi giorni. Adrien e la Vecchia Signora potrebbero dirsi addio al termine della stagione. La società è rimasta delusa dalla decisione del francese di non rientrare prima dalla sua casa in Costa Azzura e al termine della stagione può salutare l'ex PSG che piace molto in Premier League, in particolar modo a Manchester United ed Everton dove c'è l'allenatore che l'ha lanciato sotto la Tour Eiffel: Carlo Ancelotti.