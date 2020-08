1









Gonzalo Higuain è in uscita dalla Juventus e secondo quanto riporta Calciomercato.com ci sono diverse squadre interessate al calciatore che però pesa ancora per 18 milioni di euro sul bilancio dei bianconeri e guadagna 7,5 milioni di euro. Il Pipita valuta ora nuove alternative: in Italia a sognare un colpo senza precedenti è la Fiorentina, in Premier sono Fulham e Newcastle a guidare la fila delle pretendenti, poi ci sono Qatar (la sempre valida alleata Al-Duhail) e Mls (Inter Miami in pole).