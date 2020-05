L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili partenze in casa Juventus. I bianconeri devono gestire i casi Higuain e Rabiot ed entrambi, al termine della stagione, possono salutare la Vecchia Signora. Higuain piace al River Plate mentre Rabiot ha diversi estimatori in Premier League, tra cui Manchester United, Newcastle ed Everton. Oltre a loro anche Miralem Pjanic è sul piede di partenza. L'ex Roma, scrivono in Spagna, ha un principio di accordo con il Barcellona ma piace anche a PSG e Chelsea.