C'è una nuova squadra interessata a Douglas Costa. Come si legge su Il Corriere della Sera: "Per il brasiliano, nel mirino del Wolverhampton (ma è una destinazione che non lo convince), emerge un interessamento dalla Germania: il Borussia Dortmund sta riflettendo sull’opportunità di aprire una trattativa. Se Douglas Costa dovesse partire, ci sarebbe una spinta decisiva per l’assalto a Chiesa".