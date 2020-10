Non è bastato recuperare dall’infortunio muscolare, Paulo Dybala ha dovuto combattere anche contro un problema gastrointestinale che lo ha escluso da tutte le sfide della sua Argentina. Zero minuti per lui, sia in Nazionale che con la Juventus, che sta trattando sotto traccia il rinnovo del contratto. La questione è nota da tempo: la Joya andrà in scadenza nel 2022, data che impone una certa fretta visto il calibro del giocatore in questione, per evitare brutti scherzi nell’estate che verrà. Tra domanda e offerta, le parti sono ancora distanti, e in questo stallo si vorrebbe inserire il Chelsea. Come riporta la stampa inglese, i Blues starebbero trattando con Jorge Antun e vorrebbe l’argentino già a partire da gennaio. Dal canto suo la Juve valuta il suo cartellino almeno 80 milioni di euro e fronte di offerte faraoniche potrebbe lasciar partire il proprio diez, anche per far fronte alle note difficoltà finanziare.