Ultime giornate olandesi per Matthijs De Ligt e la sua compagna Anne Kee, che pochi minuti fa ha pubblicato una foto della coppia sul suo profilo Instagram: "Facendo pisolini insieme" ha scritto la ragazza e in foto si vedono i due che dormono abbracciati. Il difensore della Juve è ancora in Olanda in attesa di rientrare a Torino per la ripresa degli allenamenti, come hanno già fatto Miralem Pjanic prima e Cristiano Ronaldo ieri sera. Quando poi tornerà in Italia, De Ligt - come gli altri giocatori ancora all'estero - dovrà osservare 14 giorni di isolamento.