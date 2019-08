Ultimatum Icardi. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centravanti dell'Inter ieri ha fatto la sua mossa: su Instagram, una serie di foto in bianco e nero, che a oggi hanno l'aria di essere un vero indizio di mercato. E allora, ecco che qualcuno inizia seriamente a preoccuparsi (e a irritarsi), così come Aurelio De Laurentiis. Il Napoli attende: la porta è sempre stata socchiusa, e anche un po' aperta davanti a 7.5 milioni di ingaggio. L'Inter darebbe pure l'oaky ai 65 milioni che ADL ha già messo sul piatto: ma Mauro ha detto no. Lo farà ancora una volta.



11 GIORNI - Mancano 11 giorni alla fine del mercato. E Icardi vuole solo la Juve, che però all'Inter non ha mai fatto un'offerta. La strategia è aspettare fino alla fine, contando sull'appoggio del centravanti: non ci sarà Dybala nell'affare, non è un pensiero concepito dalla dirigenza bianconera. Intanto, ieri il suo intermediario Giuffrida ha visto Paratici negli uffici milanesi dei bianconeri: giusto un check sulla situazione, nessun'accelerazione all'orizzonte.