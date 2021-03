Il futuro di Kylian Mbappé al Psg è tutt'altro che sicuro. Secondo quanto riporta El Chiringuito il club francese ha dato un ultimatum all'attaccante sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, fissando la deadline dopo la sosta per le nazionali. Tempi stretti per l'attaccante, che ora deve decidere se vuole prolungare il contratto con i parigini o cercare una nuova avventura. Dove? Difficile dirlo ad oggi, ma il suo nome era stato inserito anche nella lista di Fabio Paratici per il possibile post Ronaldo. A certe cifre sarebbe inavvicinabile, ma con il contratto in scadenza tra un anno il Psg potrebbe venderlo a un prezzo inferiore al suo valore per non rischiare di perderlo. Poi c'è la concorrenza dei top club da battere e tutto dipende dalla scelta di Cristiano: si devono incastrare alcune cose, ma l'ultimatum del Psg a Mbappé interessa anche la Juve.