Il Napoli ha lanciato l'ultimatum ad Arek Milik: o rinnova, o va via. Il polacco ha 20 giorni per decidere il suo futuro. Questo è quello che riporta La Gazzetta dello Sport sul futuro dell'attaccante che piace alla Juventus come possibile sostituto di Gonzalo Higuain. I bianconeri vorrebbero aprire una trattativa con il Napoli inserendo qualche contropartita, ma il club di De Laurentiis ha già fatto sapere di prendere in considerazione solo offerte da minimo 50 milioni, senza giocatori nell'affare.