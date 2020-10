Con gli acquisti di Kulusevski e Chiesa e l'eventuale rinnovo di Dybala, la Juventus si sta preparando per il dopo Cristiano Ronaldo. Il contratto del portoghese scade nel 2022 ma dalla Spagna fanno sapere che l'addio potrebbe clamorosamente essere anticipato di un anno. Quella appena iniziata infatti rischia di essere l'ultima stagione di CR7 in bianconero: la società avrebbe deciso di sacrificare lui per portare avanti un progetto di ringiovanimento della rosa iniziato con gli addii di Matuidi e Higuain. Secondo la stampa spagnola Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid o provare una nuova esperienza al Psg, ma quella in corso potrebbe essere davvero la sua ultima stagione in bianconero.