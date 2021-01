“Quello di gennaio è un mercato di opportunità e noi non abbiamo grande necessità di operare. Stiamo alla finestra e vediamo che succederà”. Così Fabio Paratici ha espresso, ai microfoni di Dazn, un refrain continuo in casa Juventus, ripetuto anche da Pirlo, comune a l’intera schiera di club che opera sul mercato. Le finanze sono messe alle strette dal Covid e il mercato si fa con operazione creative, fiutando le opportunità. La Juve ha tracciato la linea di pensiero per l’ultima settimana di mercato, anche se, tra un sondaggio estero e l’altro, il nome che ruberà la scena sarà sempre quello di Gianluca Scamacca.



IL PUNTO SU SCAMACCA - Come riporta Tuttosport, la Vecchia Signora è convinta delle qualità del 22enne attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo, in linea con il progetto di rinnovamento avviato in estate. I summit dei giorni scorsi con il club neroverde hanno avvicinato le parti, anche alla luce degli ottimi rapporti che intercorrono tra le società, ma il nodo rimane sempre lo stesso, ovvero l’opzione di riscatto. Se da un lato la Juve vorrebbe acquistare il giocatore in prestito (6 o 18 mesi) inserendo un diritto di riscatto, l’ad del Sassuolo Carnevali pretende garanzie sul pagamento, attraverso l’obbligo di riscatto per una cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro. Un ostacolo, non insormontabile, che i club tenteranno di sorpassare negli ultimi 7-8 giorni di mercato (chiude l’1 febbraio). Saranno i giorni di Scamacca, con un occhio rivolto alle opportunità e all’estero…