Higuain chiude tra le lacrime

Nella notte si è conclusa la carriera del Pipita #MLS #DAZN — DAZN Italia October 18, 2022

Serata ricca di emozioni a New York, dove Gonzaloha disputato con l'la sua ultima partita da professionista. L'ex, 35 anni da compiere il prossimo 10 dicembre, aveva annunciato il suodal calcio giocato lo scorso 3 ottobre, mettendo così la parola "fine" a una carriera costellata di successi che lo ha visto indossare anche le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea. Niente gol per lui nel match di ieri in, che la sua squadra ha perso 3 a 0, ma tanti ricordi, abbracci e lacrime, come era inevitabile, con compagni e avversari che gli hanno reso un meritato omaggio sul campo ancor prima del fischio finale. Per lui, ora, l'inizio di un nuovo capitolo di vita che, stando a quanto ha annunciato lui stesso, sarà lontano dal mondo del calcio.