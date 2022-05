. Solo tre parole - e un cuore rosso - da parte di Alvaroper commentare sui social lo scatto che lo ritrae sul terreno di gioco dell'Allianz al termine di. Al suo fianco Dusane Paulo, quest'ultimo reduce da una serata di forti emozioni culminata con l'abbraccio dei tifosi e un lungo pianto nel momento dell'addio alla Vecchia Signora dopo sette anni. Splendida la foto, splendido il quadretto. Ma la domanda sorge spontanea, a noi come a tanti tifosi: che quella di lunedì sia stata l'ultima in casa anche per l'attaccante spagnolo? Il suo futuro, del resto, è ancora in bilico, dato che per trattenerlo i bianconeri dovrebbero riscattarlo dall'versando i 35 milioni di euro pattuiti all'epoca del suo (secondo) approdo a Torino. La stagione è ormai ai titoli di coda, a breve se ne saprà di più. Ecco il suo post: