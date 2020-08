17









E' atteso nel pomeriggio un vertice della dirigenza della Juventus per fare il punto sulla stagione conclusa nel modo più amaro possibile: ovvero con l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione. Come appreso da Ilbianconero.com, oggi pomeriggio i massimi vertici dirigenziali si incontreranno alla Continassa per decidere che impostazione dare alla prossima stagione, partendo proprio dall'allenatore. Nei prossimi giorni il presidente Agnelli incontrerà anche il tecnico ed il suo staff assieme all'area tecnica del club bianconero per fare anche con lui il punto della situazione. La sensazione è che Sarri si avvicini sempre di più all'esonero.



Seguono aggiornamenti