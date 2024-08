Il, situato a, è un impianto sportivo multifunzione che ospita diverse squadre calcistiche e la Nazionale femminile svedese. Nonostante il nome "Gamla Ullevi" significhi "Vecchio Ullevi," lo stadio è in realtà più recente rispetto al vicino "Nuovo Ullevi". Questa apparente contraddizione deriva dal fatto che l'attuale stadio, costruito tra il 2007 e il 2009, ha ereditato il nome del precedente impianto costruito nel 1916 e demolito nel 2007 per fare spazio alla nuova struttura.Il Gamla Ullevi è oggi la casa di tre squadre di calcio maschili: IFK Göteborg, GAIS e Örgryte IS, oltre a ospitare le partite della Nazionale femminile svedese. Tuttavia, la sua costruzione non è stata priva di controversie. Le polemiche hanno riguardato principalmente il costo del progetto, che alcuni ritenevano eccessivo, gli standard dello stadio, considerati inferiori rispetto alle aspettative, e persino la scelta di mantenere il nome "Gamla Ullevi" per una struttura nuova e moderna.L'impianto è stato scelto per ospitare la partita tra Atletico Madrid e Juventus per motivi climatici, evidenziando la sua importanza e versatilità come sede per eventi sportivi di alto livello.