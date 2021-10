Renzo, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato a Firenzeviola.it: "Il caso Vlahovic non è una gestione che spetta all'allenatore. All'allenatore spetta la gestione di Vlahovic, che è diverso. Il serbo fino a che prende lo stipendio è un dipendente della Fiorentina, dovrebbe essere lui a parlare e non il suo procuratore, con parole chiare, esponendo con chiarezza il suo percorso, nel quale c'è il diritto di fare le scelte che vuole, rimanendo nell'ambito delle regole e dei contratti. La soluzione la ha in mano lui nelle parole e nei fatti, durante la partita.".