Renzo Ulivieri, ex tecnico e oggi presidente dell'associazione allenatori, ha parlato a Tuttosport di Massimiliano Allegri e di un concetto spesso espresso dal tecnico livornese, quello della semplicità del calcio: "Allegri non la pensa davvero in quel modo, fa il furbo... ormai gli piace giocare su questa cosa. A cena con lui? Non parleremmo di calcio, ma di mondo...".