Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha parlato così del possibile intrigo di mercato tra Juventus e Napoli, che coinvolge Federico Bernardeschi e Arkadiusz Milik. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è una squadra concettualmente molto completa. Fa scelte in questo periodo, dopo una sosta come quella che abbiamo vissuto, non è facile. Gli allenatori hanno tante possibilità di verifiche, poi il campo è un'altra cosa, il ritmo gara viene dal gioco e dalle partite. Si è visto che sul piano fisico il Napoli, soprattutto nell'ultima parte del match contro l'Inter, ha sofferto. Milik-Bernardeschi? Ci dovrei pensare, chi ci guadagna da questo scambio? Io ci penserei, mi metto nei panni del Napoli e vorrei valutare bene quello che mi va via e quanto perdo nello scambio.