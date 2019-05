Renzo Ulivieri, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, si è soffermato sulla possibilità che Maurizio Sarri alleni la Juventus ai microfoni di Radio Marte: "Con Sarri possono cambiare i principi di gioco della Juventus, ma non è detto che questi principi funzionino in tutti gli ambienti, tutto dipende dai calciatori e da come li recepiscono. Il gioco viene fatto in base alle caratteristiche dei calciatori. Sarri dopo 3 anni aveva il diritto di cambiare, la Juve dopo 5 anni può decidere di cambiare allenatore, quello che stona è Gattuso che a Milano aveva fatto bene. Gattuso è un gran signore, ha grande volontà e il sudore ed il lavoro hanno sempre fatto parte della sua vita", le sue parole riportate da TuttoNapoli.