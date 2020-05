Il presidente dell’AssoAllenatori Renzo Ulivieri ha parlato a Radio Kiss Kiss, soffermandosi sulla possibile ripresa del campionato di Serie A: “Ho la sensazione che la Serie A possa ripartire. In questa direzione, sono arrivati dei segnali incoraggianti. La speranza è che si possa tornare in campo il 20 giugno. Abbiamo molta fiducia, anche se i tempi sono ristretti”.



SUL 13 GIUGNO – “Questo lo esclude, è veramente complicato. I calciatori hanno il bisogno di allenarsi in squadra per alcune settimane, è meglio non correre troppo. La data più realistica è quella del 20 giugno”.