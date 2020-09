Renzo Ulivieri non ha dubbi su Andrea Pirlo. Come potrebbe averne visto che è lui il relatore della tesi discussa a Coverciano dal nuovo allenatore bianconero: "La Juventus partirà con un handicap? Non credo - dichiara a Radio Marte -, Pirlo ha idee molto chiare. Ci saranno cambiamenti nel gioco e nell'impostazione ma ha dei giocatori che in una settimana riescono ad acquisire, al massimo un mese".



TESI - "Credo che l'impostazione della Serie A sarà quella espressa da Pirlo nella sua tesi, a patto che il possesso palla non diventi stucchevole. Il calcio ha bisogno di movimenti e capovolgimenti di fronte. Giocare tenendo la palla in sicurezza e non verticalizzare può far addormentare. La visione degli allenatori di oggi però non è questa. Ora la prima idea è verticalizzare, se non è possibile si palleggia ma sempre per fare gol. La tesi di Pirlo? Mi è piaciuta molto così come altre, è stato un corso di alto livello".