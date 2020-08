Renzo Ulivieri promuove la scelta della Juve di affidare ad Andrea Pirlo la panchina della Juventus: “Dico che è stata una scelta giusta - dichiara a Il Giornale -, è stato capitano quando giocava e quindi sa che cosa vuol dire il gruppo. Andrea è uno di poche parole però ha personalità da vendere. Per saper gestire il gruppo sono due le cose determinanti: amare i calciatori e rispettarli sempre e comunque. Dal rispetto si ottiene il rispetto, sempre. Lui è un leader, sa quando deve parlare e sa cosa deve dire. Molte volte alzare il tono di voce non è detto che sia indicativo di forza, la leadership la sia può esprimere anche con la capacità decisionale, ed è anche meglio".



SARRI - “Giusto mandarlo via? Questo non lo so, la società molte volte fa delle valutazioni più ampie e bisognerebbe essere all'interno per capire cos'è successo o che tipo di valutazioni hanno fatto. Io posso valutare il tecnico e posso dire che Sarri è un grande allenatore e mi spiace per lui. Poi, ripeto, le scelte fatte dalla società sono anche dettate da altre dinamiche che non conosco sinceramente".



CHE ALLENATORE E' - “Immaginarsi che tipo di allenatore sarà non è semplice ma posso dire che sa tanto di calcio, questo sì. Posso immaginare che sarà un leader per come lo conosco e questo è un aspetto davvero fondamentale. Lui ha il suo credo, come ogni tecnico, e penso che cercherà di proporre un gioco equilibrato e divertente".



RISCHIO - “Ma sa se fossimo negli anni ottanta dove l’allenatore era solo sarebbe stato un conto, ma oggi ci sono staff numerosi con parte atletica, fisica, tattica. Oggi lallenatore è a capo di uno staff, dà le sue idee di calcio ma è molto aiutato da suo staff ma anche dalla società. Non penso sia stata una scelta azzardata ma un rischio ben calcolato".



RISULTATI - “Non esiste nel mondo che la Juventus non vinca nulla (ride; ndr). Io non sono tifoso della Juventus, sono della Fiorentina ma pensare che bianconeri non vincano nulla è difficile. Sono convinto che Pirlo farà molto bene e che porterà a casa sicuramente qualche titolo".