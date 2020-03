Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio Kiss Kiss: “Non stiamo valutando nulla, è ancora troppo presto per formulare delle ipotesi. Tra 15 giorni potremo iniziare a valutare delle ipotesi. I presidenti di Serie A devono aspettare come tutti, devo prendere atto di cosa sta accadendo nel mondo con gente che muore. Bisogna attenersi a ciò che dice il governo. Devono decidere gli esperti e anche loro trovano difficoltà a causa di questa situazione inedita, i discorsi dei presidenti non contano nulla”



SUL TAGLIO DEGLI STIPENDI – “Discorsi fatti per prendere tempo: bisogna arrivare alla fine, solo allora potremo prendere decisioni conti alla mano. Si devono fare sacrifici”.