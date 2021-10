ha parlato di Massimiliano Allegri a Tuttosport: "Personaggio e tecnico unico, e con la situazione che ha trovato quest'anno alla Juventus è pure ringiovanito. Da uomo intelligente qual è, ha capito immediatamente che la squadra attuale ha bisogno di altro rispetto a quelle che aveva guidato in passato. Meno campioni fatti e finiti, più giovani. Così Max è tornato indietro nel tempo, a quando allenava squadra più da costruire e da correggere."Bravo Max e bravi tutti gli allenatori che ogni tanto lo fanno: attirano affetto sulla squadra! Io, a parte la vigilia dei match, non chiudevo mai per rispetto dei pensionati. E dicevo loro: non fate caos, altrimenti via tutti e poi vi tocca bisticciare con le vostre mogli!""Allegri non la pensa davvero in quel modo, fa il furbo... ormai gli piace giocare su questa cosa. A cena con lui? Non parleremmo di calcio, ma di mondo..."