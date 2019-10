Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato, tra i tanti argomenti, della partita di ieri sera tra Inter e Juventus ai microfoni di Calciomercato.com: “Bella partita anche sul piano tattico, di grande scuola, preparata bene da entrambi. La Juve ha un capitale tecnico superiore e l’Inter a tratti è anche stata alla pari, ma i bianconeri sono superiori, c’è poco da fare, lo sono nella somma totale. Poi il calcio non è solo qualità ma anche lotta. Lukaku? Quando si è acceso ha anche fatto cose importanti, forse una volta non ha guardato nel punto giusto, ma rimane una presenza importante, che ti tiene sulle spine. Su di lui Bonucci è stato un fenomeno nel chiudere quell'occasione da gol. Lukaku è un giocatore che può avere dei cali ma a me ieri è piaciuto. Conte-Sarri? Credo che il duello in panchina sia finito alla pari, perché entrambi i tecnici, anche nell'interezza dei 90 minuti, hanno gestito benissimo le risorse a disposizione, facendo il massimo dal punto di vista tattico”.



FUTURO AZZURRO - "Barella e Sensi? Possono dare molto, ma molto molto molto, anche in chiave Nazionale. Sono giovani e sono usciti fuori al momento giusto. Hanno classe, poi la personalità è una conseguenza, quando vedi che ti riescono delle giocate acquisisci sempre maggiore sicurezza nei tuoi mezzi e diventi sempre più forte. Ieri con l'uscita di Sensi l'Inter ha perso molto, credo che questa sia una cosa da poter affermare senza alcun problema. Tonali? Ha bisogno di un minimo di rodaggio ma è un giocatore di altissimo livello, che si confronterà sicuramente anche in altre realtà".



SPALLETTI AL MILAN? - "Se voglio dargli un consiglio? No, Spalletti è adulto e non ha assolutamente bisogno di un mio consiglio. Sa cosa fare, è intelligente, sa stare al mondo e sa prendere decisioni importanti. In questo momento non ha bisogno di sicurezze generali ma di sicurezze tecniche, ben precise: cosa volete da questa squadra? Cosa si deve fare? Qual è il progetto? Vorrà vedere queste cose e capire cosa si può costruire. Parliamo di un tecnico di alto livello che in questo momento non ha alcuna fretta e che per questo vuole e deve pensarci bene".