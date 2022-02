Renzo Ulivieri, a Gazzetta, parla così della lotta scudetto.



NAPOLI-INTER - "I nerazzurri sviluppano un altro tipo di gioco rispetto a prima. Dunque ogni allenatore ci mette del suo. Certo su Brozovic e la sua crescita in regia il lavoro di Luciano si apprezza ancora. Invece il Napoli si vede subito che è una squadra di Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo. Come piace a me. Nel senso che gli azzurri sono spettacolari ma sanno anche portare a casa il risultato. Una cosa mi ha strabiliato a inizio stagione: vedevi giocare gli azzurri e per come stavano in campo pensavi davvero le potessero vincere tutte".



SCUDETTO NAPOLI - "Ne sono convinto. Sul piano delle forze in campo con le milanesi più o meno si equivalgono. Ma con l’organico al completo il gruppo di Spalletti mi ridà quella sensazione di inizio campionato. Può vincerle tutte. E siccome sanno già come si fa il gruppo ha la giusta autostima".