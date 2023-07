L'ex allenatore della nostra Serie A, Renzo Ulivieri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato anche del passaggio di Giuntoli alla Juventus.'Fossi stato De Laurentiis, non avrei mai lasciato andare Giuntoli. Conosco il suo valore e non lo avrei liberato. L'avrei lasciato andare solo se la Juventus avesse portato dei soldi. Detto ciò, Giuntoli è un dirigente top ed è normale che in tanti si siano rivolti a lui'.