A Radio Marte, Renzo Ulivieri, presidente dell'Asso Allenatori, ha parlato della diatriba tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Pirlo: "Non provo simpatia verso persone che si esprimono come De Laurentiis. Pirlo è stato moderato e non avrei usato i termini del presidente del Napoli, è in errore se pensa che gli allenatori possano parlare solo di campo".