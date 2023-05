L'ex allenatore e ora presidente di Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Josè Mourinho al termine della sfida pareggiata contro il Monza.'Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti'.