Il presidente dell'AIA (Associazione Italiana Allenatori) Renzo Ulivieri, intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, parla del rinvio di Juventus-Inter: "Perché non si è giocata lo scorso weekend? Perché a qualcuno forse non andava. Alla Lega o a una delle due società? Probabilmente a una delle due società non andava e hanno fatto questa scelta. La Juve non voleva giocare a porte chiuse perché avrebbe perso l'incasso? No, giocare a porte chiuse quando uno gioca in casa può essere uno svantaggio, ma queste cose secondo me si potevano mettere da parte per un momento. Posticipare le partite può falsare il campionato? Per non falsare il campionato le partite non vanno rimandate vanno recuperate il prima possibile. Le parole di Steven Zhang? Io l'ho presa come una cosa detta da uno che non conosce la nostra lingua, spero sia stato un errore di traduzione".