Campionato in stand by, chissà per quanto. Ricomincerà? Non è detto, perché tra le opzioni c'è anche quella di annullarlo. Altrimenti si riprenderà regolarmente con lo slittamento di qualche mese o, altra alternativa, si faranno i playoff per decidere chi vincerà lo scudetto. Il presidente dell'Aia (Associazione Italiana Allenatori) Renzo Ulivieri ha parlato per fare il punto della situazione: "Annullare il campionato rappresenta l'ipotesi più estrema, probabilmente ci saranno delle tappe forzate - ha detto a Il Tirreno - Spero che si concluda in maniera regolare, giocando anche dopo il 30 giugno per disputare tutte le partite. Alcuni club spingono con forza per ripartire? Oggi chi vuole spingere sbaglia e non ha capito quello che sta succedendo".