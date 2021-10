Renzo, presidente Aiac, ha parlato al Corriere dello Sport tra arbitri e allenatori: "4 rossi? Prese una a una non avrebbero fatto notizia. In questo caso capisco il valore giornalistico dell’evento. No, c’è di che discutere. Partendo, secondo me, però da alcuni commenti che non mi sono garbati. La questione della collaborazione arbitro-allenatore, che sarebbe venuta meno in queste circostanze. Io dico che quella ci deve essere quando si fanno le riunioni congiunte per affrontare questioni specifiche. La domenica, in senso generico, invece, non ci può essere. Uno deve pensare ad arbitrare bene, gli allenatori a fare meno errori possibili, come ama dire Allegri".«Non la metterei così. Penso per esempio che un allenatore abbia anche il diritto di infuriarsi sapendo però che non ha il diritto di manifestarlo, soprattutto in modo scomposto. Questo dicono le regole. Che debbono essere interpretate».«E come farne a meno? Per esempio: “allenatore espulso per aver calciato una bottiglietta”. Già: ma l’ha colpita d’interno, di collo, di esterno.... Perché emotivamente c’è differenza»«La verità è che ci può essere l’incazzatura, la protesta oppure la stizza, l’alzare le braccia, scuotere la testa, in segno di dissenso. E tra le due cose c’è un mondo. Io penso che la stizza possa anche far parte dello spettacolo»«Guardi, io sono un appassionato di arbitraggio. E vi dico che è un buon momento. Sul serio. Perché il loro impegno è quello di contribuire ad aumentare la qualità dello spettacolo. Come? Fischiando di meno, accettando il rischio del gioco in velocità. Se non voglio farlo, ho un modo classico e semplice: rallentare le partite, spezzettandole. Questo devono capirlo anche gli allenatori. Però la collaborazione no, quella mi fa perdere solo tempo»«Ma corregge tanti errori. E quelli commessi dal Var rappresentano una percentuale bassissima. A patto di non cascare nello sbaglio di frammentare l’azione, con “lo tocca-non lo tocca”. Anche il videoarbitro deve restare un arbitro, nel cuore del gioco e del suo sviluppo»«E cosa dovrebbero dire? La spiegazione è nelle loro azioni. A me pare fuori logica ma per carità, si può anche fare».