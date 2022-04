Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato a Tuttosport di Allegri: "Sui numeri non si discute. E Allegri sta dimostrando quello che io predico da sempre: il miglior allenatore è quello che esprime il miglior gioco possibile con la squadra a disposizione. Lui è un allenatore pragmatico e realistico, che bada al sodo, poi se uno sta sulle panchine di Milan e Juventus non è un caso e in quelle squadre vinci di più rispetto ad essere l’allenatore del Genoa e della Samp. Comunque mi sembra che finora abbia fatto il suo dovere rimettendo in sesto la squadra bianconera".



RINASCITA - "Certo, però ha bisogno di tempo. Inutile guardarsi indietro perché ciò che ha fatto nelle stagioni passate non conta. Prima aveva Bonucci e Chiellini a tempo pieno e nel mezzo uno come Pirlo, il meglio al mondo a centrocampo. Adesso ha bisogno di ulteriore qualità per ricostruire la squadra".