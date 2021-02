Il presidente dell'Associazione Allenatori Italiani Renzo Ulivieri è intervenuto a Sky Sport analizzando la prima parte di stagione della Juve: "E' una squadra che sta cercando non tanto schemi nuovi, quanto un cambiamento di mentalità. E quando si cerca questo probabilmente c'è bisogno di un po' di tempo in più. La Juve è soggetta a prendere qualche gol di troppo, ma cerca di prendere sempre l'iniziativa senza avere mai tempi d'attesa. Vuole diventare una grande squadra che impone di continuo il gioco. Non è un percorso facile, ma si vede che c'è un progresso continuo".